يواجه فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وتستضيف دولة المغرب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تقام خلال الفترة بين 1 حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم.

ويحتضن ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونظيره سياتل الأمريكي، والتي ستنطلق في السابعة مساءًا، في إطار منافسات بطولة مونديال الأندية.

ويشارك فريق سياتل ساوندرز في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بصفته ممثلا عن قارة أمريكا الشمالية، فيما يخوض الأهلي منافسات المسابقة ممثلا عن القارة الإفريقية.

يدخل الأهلي مباراة سياتل الأمريكي اليوم السبت، بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من البطولة، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويسعى مارسيل كولر في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبون بعد الانتصار الكبير أمام أوكلاند سيتي، وذلك من أجل تخطى عقبة فريق سياتل والوصول لدور نصف النهائي من مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي.

فيما يحلم سياتل الأمريكي إلى تخطي عقبة النادي الأهلي، من أجل الوصول إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي، مع فريق ريال مدريد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وستقام المباراة يوم الأربعاء القادم.