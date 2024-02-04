تحدّث أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، عن أهمية مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع بهضبة الجيزة المعروف إعلاميًّا بمشروع «تجليد / تبليط الهرم».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن هذا المشروع حلم قديم، وأن العديد من الأثريين كانوا يحلمون بتنفيذه.

وأضاف أنّ المشروع لم يتم تنفيذه في فترات سابقة بسبب التمويل، مشيرًا إلى توفُّر المنحة اليابانية التي قادت إلى تنفيذه في الفترة الحالية.

ولفت متحدث السياحة، إلا أن المشروع كان في انتظار التمويل والمعدات المطلوبة، وذلك ضمن محاور تطوير تعمل الوزارة على تنفيذها.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد أصدر مرسومًا وزاريًا بإنشاء لجنة علمية برئاسة عالم الآثار الشهير ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، تضم اللجنة العديد من الخبراء المميزين في الهندسة والآثار المصرية وخاصة المتخصصين في الأهرامات من كل من متخصصين مصريين وأجانب من الولايات المتحدة والتشيك وألمانيا.

وتتولى اللجنة، استعراض المشروع المشترك المقترح بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا باليابان، والذي عرض مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع بهضبة الجيزة.

وبعد الانتهاء من مراجعة المشروع، ستعد اللجنة تقريرًا علميًا مفصلًا عن نتائجها وعملية المراجعة العلمية، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان المشروع قابل للتطبيق أم لا، وسيشمل التقرير أيضا جميع الإجراءات والخطوات اللازمة للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في هذا الشأن.