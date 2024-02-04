رياضة دمياط تطلق فعاليات اليوم الثاني للمشروع القومي نادي القيادات الشبابية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للبرنامج القومي «نادي القيادات الشبابية»، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط «إدارة البرلمان والتعليم المدني»، والذي يستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز شباب مدينة دمياط، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية في دمياط.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم، أن فعاليات اليوم الثاني تناولت «مفهوم العمل الجماعي ومهارات الاتصال والتواصل وقيادة فريق العمل»، وتناولت أيضا علم الإدارة الحديثة «مهارات الإدارة»، وتهدف فعاليات البرنامج إلى بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد، ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الابتكار من خلال كيان شبابي.

وأضاف البيان أن البرنامج يتضمن المساواة بين الجنسين، ودمج ذوي الهمم، ويعطي الفرصة لمشاركة النماذج المتميزة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصري، بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ومن جميع أنشطة وزارة الشباب والرياضة، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.