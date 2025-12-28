هويلوند يقود نابولي للفوز على كريمونيزي وينهي عام 2025 بالفوز

اختتم نابولي عام 2025 بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج أرضه على كريمونيزي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيوفاني زيني، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وكان النجم الدنماركي راسموس هويلوند عنوان اللقاء بلا منازع، بعدما سجل هدفي نابولي، ليقود فريقه إلى انتصار مستحق أعاد الثقة بعد فقدان صدارة الترتيب إثر الخسارة أمام أودينيزي، قبل أن يستعيد الفريق معنوياته بتتويجه بكأس السوبر الإيطالي في الرياض.

ودخل نابولي اللقاء في ظل غيابات عديدة، أبرزها روميلو لوكاكو، سام بويكيما، ماتياس أوليفيرا، زامبو أنجيسا، بيلي جيلمور، أليكس ميريت وكيفن دي بروين، فيما افتقد كريمونيزي خدمات ميكيلي كولوكولو، مع عودة مارتين باييرو من الإيقاف.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 13، بعدما سدد ليوناردو سبيناتسولا كرة من خارج المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين، لتتهيأ أمام هويلوند الذي تابعها بنجاح من مسافة قريبة داخل الشباك.

وحاول كريمونيزي الرد، وهدد مرمى نابولي في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة فيليبو تيراتشيانو من بعيد، ورأسية ماتيو بيانكيتي التي مرت فوق العارضة، في حين تألق الحارس إميل أوديرو في التصدي لمحاولات نابولي.

وقبيل نهاية الشوط الأول، عزز نابولي تقدمه بالهدف الثاني، بعد كرة عرضية من ماتيو بوليتانو، لم يُحسن أليسو زيربين إبعادها، لتصل إلى هويلوند الذي أطلق تسديدة قوية من مسافة ست ياردات، مسجلًا هدفه الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل هويلوند تهديد مرمى أصحاب الأرض، وكاد يضيف الهدف الثالث، كما أهدر نابولي عدة فرص عبر سكوت ماكتوميناي ودافيد نيريس، بينما فشل كريمونيزي في استغلال بعض الهفوات الدفاعية.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة، أبرزها تصدي جديد من أوديرو لتسديدة قوية من ماكتوميناي، وتسديدة وارن بوندو التي علت العارضة في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز نابولي بهدفين دون مقابل.

وبهذا الانتصار، يؤكد نابولي جاهزيته لمواصلة المنافسة في الدوري الإيطالي، مع تألق لافت لهويلوند الذي تجاوز رصيده التهديفي في الكالتشيو مقارنة بموسمه الأخير مع مانشستر يونايتد.