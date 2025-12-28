طالبت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بزيادة النسبة البنائية المسموح بها في مشروع «ابني بيتك» من 75 م² إلى 100 م² من إجمالي مساحة القطعة البالغة 150 م²، بحيث تبقى مساحة شاغرة تبلغ 50 م² لكل منزل كمساحة خارجية وحديقتين أمامية وخلفية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور وزير الإسكان، لمناقشة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما طالبت صبري بالسماح ببناء غرفتي خدمات على السطح (الرووف) بنسبة بنائية 25 م²، مشيرة إلى أن المساحة الحالية للمنزل لا تتجاوز 55 م² بسبب وجود سلم وحوائط داخلية، وهو ما لا يكفي أسرة بسيطة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، ما أدى إلى انخفاض نسبة الإشغال في المشروع لأقل من 20% خلال 15 سنة، مقارنة ببقية مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن مساحات الحدائق الأمامية والخلفية في المشروع (35 م² لكل حديقة) تحولت معظمها إلى أنشطة عشوائية مثل الزراعة أو تربية الدواجن دون استفادة حضارية أو مادية للهيئة. وأشارت إلى أن عدد منازل مشروع «ابني بيتك» في 6 أكتوبر يبلغ 43 ألف منزل، وإذا استفاد من المبادرة الحالية نحو 22 ألف منزل فقط، ما يتيح استيعاب حوالي 300 ألف نسمة، ويسهم في خلخلة الكتلة السكانية للعاصمة القديمة ونقلها للمدن الجديدة مع إفادة مادية للهيئة.

وفي جانب آخر، شددت صبري على ضرورة تخصيص 3 قطع أراضٍ للإدارات التعليمية لضمان قدرة المدارس على استيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة، مطالبة أيضًا بـتقنين أراضي أهالي الواحات، مشيرة إلى أن تناوب أكثر من رئيس على رئاسة جهاز 6 أكتوبر خلال فترة قصيرة أثر على تنفيذ أي برامج.



من جانبه، عقب وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بأن الوزارة ليس لديها مانع في زيادة المساحات الخاصة في ابني بيتك، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الأمر في القاهرة الجديدة.