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قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر جوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت نحو 95 جنديا في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جوردييف "خلال 24 ساعة، تم إحباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لتعزيز مواقعها الأمامية وتناوب المسلحين قرب ستارومايورسكوي وروفنوبول. وتكبد العدو منظومة رادار ودراجة رباعية وطائرة استطلاع مسيرة من طراز فوريا وسقط أكثر من 95 جنديا"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جوردييف "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف معاقل ومناطق تمركز قوات المشاة التابعة للواء الميكانيكي 58 واللواء الميكانيكي 72 ولواء الدفاع الإقليمي 128 قرب أوروزاينوي وأوجليدار وفوديانوي وستارومايورسكوي. وتم تدمير نقطة انتشار مؤقتة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.