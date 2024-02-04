أعلنت محافظة بني سويف، تحرير 91 محضرا في الأسواق والمحال والمخابز، لوجود مخالفات تتعلق بالتلاعب بأسعار السلع، وحيازة وعرض وبيع سلع غير معلوم مصدرها، وبيع الخبز مخالف للمواصفات والأسعار المعلنة.

ووجه محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح ببيع السلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ، على التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية والحملات التنفتيشية التي تم تنفيذها، خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار التقرير الذي عرضه وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا للشهر المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية بتنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة، بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية.

وأكد وصفي عبدالله، أن الجهات التنفيذية في المحافظة تكثف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وبيّن التقرير، أن الحملات المنفذة أسفرت خلال تلك الفترة، عن تحرير 46 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و4 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم وجود ميزان معتمد، محضرين للتصرف في 9 أجولة زنة 50 كجم من حصة الدقيق، ومحضر لتجميع 39 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وحررت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق 21 محضرًا ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غير معلوم مصدرها وتم التحفظ على (6ألاف - 750 علبة جبن زنة 250جم- 8 أطنان دقيق فاخر- 2 طن سكر- 4 طن أرز- 211 عبوة زيت طعام- 1.5 طن مكرونة - 24 كجم شاي - 275 علبة سجائر متنوعة - 3.5 طن أعلاف)، ومحضر ضد أحد المخابز السياحية لاستخدام دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية،

كما تم تحرير محضر لأحد المحال التجارية؛ لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 12عبوة زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب عينات مواد غذائية لفحصها معمليًا، و4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، 11 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.