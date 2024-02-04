أعلن مكتب رئيس ناميبيا حاجي جينجوب، صباح اليوم الأحد، أنه توفي في المستشفى عن عمر ناهز الـ82 عاما، بعد أسابيع من إصابته بالسرطان.

ولم يذكر منشور الرئاسة عبر موقع إكس سبب الوفاة، لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس، أنه سيسافر للولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وقال رئيس البلاد المؤقت نانجولو مبومبا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، في رسالته التي وقعها: "ببالغ الحزن والأسف أبلغكم بأن حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم في مستشفى ليدي بوهامبا، حيث كان يعالج".

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري، مع وجود رئيس مؤقت للبلاد.

• جينجوب و10 سنوات في الحكم

- تولى جينجوب رئاسة ناميبيا منذ 2014.

- شغل منصب رئيس الوزراء في عام 2013، وأعلن شفائه من سرطان البروستاتا، وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

- كان يعاني من مشاكل صحية قبل وصوله إلى السلطة.

- وفي عام 2013 خضع لجراحة بالدماغ.

- خضع لجراحة في الشريان الأورطي في جنوب إفريقيا المجاورة.

• دعم غزة وصدام مع ألمانيا

أعلن جينكوب قبل وفاته رفض بلاده دعم ألمانيا لموقف إسرائيل في محكمة العدل الدولية، التي تواجه فيها تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعربت الرئاسة الناميبية -في بيان لها عبر موقع إكس- عن قلقها العميق إزاء "القرار الصادم" الذي أصدرته ألمانيا قبل يومين، والذي رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب تهمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأشارت ناميبيا إلى ما وصفته بـ"أول إبادة جماعية" في القرن الـ20، والتي ارتكبتها ألمانيا على الأراضي الناميبية بين عامي 1904 و1908، و"راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية وحشية".

وقالت ناميبيا، إن الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية.

وانتقدت ناميبيا تجاهل برلين للضربات الإسرائيلية العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، وتجاهل مختلف تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على النزوح الداخلي لنحو 85% من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.