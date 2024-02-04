قيادي بحماس: احذروا من الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف لإرباك الشارع الفلسطيني

نفى مصدر في حركة حماس، صحة الأخبار المتداولة حول رفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار.

ونقلت قناة الجزيرة، عن المصدر الذي لم تسمه لكنّها وصفته بـ«القيادي»، مساء الأحد، قوله: «نطالب الإعلام بالحذر وعدم الوقوع بشرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف لإرباك الشارع الفلسطيني».

وكشف المصدر أيضًا أن الحركة سترد قريبًا على المقترح الذي تلقته في إطار اجتماع باريس الذي عُقد مؤخرًا.

وقال المصدر: «نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه وسنرد قريبًا»، دون مزيد من التفاصيل.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قد صرح أمس السبت، بأن الحركة أكّدت منذ بداية العدوان على قطاع غزة، أنها منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تُفضي إلى وقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحركة منفتحة على أي مبادرات تكفّ يد الاحتلال الإسرائيلي الذي عاث قتلاً، للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، ودماراً للبنية المدنية والحياة الإنسانية في قطاع غزة، ويواصل حربه في الضفة الغربية والقدس، وضد الأسرى في السجون.

وأشار إلى أن تسلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي وتؤكّد أن النقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاءٍ كلّيٍّ للعدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة.

وتابع: «نؤكد أن دراستنا للمقترح تستند أيضا على رفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاماً، وتأمين إيواء النازحين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والاقرار الدولي العملي بحق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».