حملات بيطرية بأسواق الوادي الجديد واستمرار تحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن

أكد الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، شن حملات بالمطاعم ومحال الدواجن والجزارة والمحال بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني، على مستوى المحافظة لضمان صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

وقال الكومي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن المحافظة تواصل الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، من خلال الفرق البيطرية التي تجوب القرى والمدن؛ لإجراء التحصينات لرؤوس الماشية وحمايتها ووقايتها من الإصابة بالمرض والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأكد توافر الأمصال وأدوية التحصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع الوحدات البيطرية التابعة للإدارات وصرفها لفرق التحصين؛ لضمان فاعليتها وحماية الثروة الحيوانية لتحقيق المستهدف من أعداد التحصينات حيث نستهدف تحصين 61 ألفا و238 رأس أبقار ضد الجلد العقدي، وتحصين 31 ألفا و464 رأس أغنام، و17 ألفا و868 رأس ماعز ضد مرض جدري الضأن، وهو العدد المستهدف خلال فترة الحملة القومية بمراكز المحافظة.

وكشف عن تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية، ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض، وتوزيع نشرات توضح المرض وأعراضه، وكيفية الوقاية وأهمية التحصين.

جدير بالذكر أن مرض الجلد العقدي فيروس يشبه في تركيبته الجينية جدري الأغنام والماعز، ويصيب مرض الجلد العقدي الأبقار، وينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة، ومن بين أعراض مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية، والتهاب في ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب، ونقص شديد في إدرار اللبن وظهور عقد جلدية في منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

وتنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدي بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سنتيمترات، ومؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر في الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.