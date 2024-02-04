الرئيس الفلسطيني يدعو إلى تكثيف الدور الأممي لوقف الحرب

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع إسرائيل من اقتطاع أي شبر من أراضي القطاع.

جاء ذلك في رسالة شفهية أرسلها عباس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حمّلها للمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن الرئيس الفلسطيني، أكد لجوتيريش، على "ضرورة مواصلة جهوده الشخصية وتكثيف مساعي الأمم المتحدة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة".

كما شدد عباس، في رسالته، على "ضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأعرب عن أمله في "أن تتكلل جهود سيجريد كاخ، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق المساعدات وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالنجاح، بما يضمن وصول المساعدات لجميع مناطق قطاع غزة".

وأشار عباس، إلى "أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة".

وأموال المقاصة، مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار) تمثل مخصصات كانت تُحوّل شهريا إلى قطاع غزة.