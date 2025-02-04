بوتين يرغب في إقامة مسابقة إنترفيجن كمنافس لمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في إقامة مسابقة أغاني دولية في روسيا لمنافسة مسابقة الأغنية الأوروبية "يورفيجن".

وقد تم استبعاد روسيا من مسابقة "يورفيجن" التي تحظى بمشاهدة كبيرة بعد غزوها واسع النطاق لأوكرانيا منذ نحو ثلاثة أعوام.

ويدعو مرسوم تم نشره اليوم الاثنين إلى إقامة منافسة موسيقي دولية تحمل اسم "انترفيجن" تقام في موسكو ومنطقة موسكو هذا العام، من أجل "تعزيز تنمية التعاون الدولي في مجال الثقافة والإنسانية".

وينظر إلى المشروع على أن له أهمية سياسية كبيرة، نظرا للشخصيات التي عينها بوتين، والتي تشمل نائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو لرئاسة اللجنة المنظمة. كما عين بوتين نائب رئيس الإدارة الرئاسية المؤثر، سيرجي كيرينكو ، لرئاسة المجلس الإشرافي على المسابقة.

وكانت مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين في روسيا. وفي عام 2008 ، فاز المغني الروسي ديما بيلان بالمسابقة. بالإضافة إلى ذلك، فازت روسيا بالمركز الثاني أربع مرات ومرة بالمركز الثالث. وكان استبعاد روسيا في عام 2022 ، بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤلما بالنسبة للعديد من المواطنين الروس.