انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 10 درجات في معظم أنحاء كوريا الجنوبية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن معظم مناطق البلاد شهدت انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الصباح إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن هيئة الأرصاد الجوية القول إنه في الساعة الخامسة صباحا، سجلت درجات الحرارة في سول 10.5 درجات مئوية تحت الصفر، وفي إنتشون 10.5 درجات مئوية تحت الصفر، وفي سوون 9.9 درجات مئوية تحت الصفر، وفي تشون تشيون 10.2 درجات مئوية تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال النهار في معظم المناطق إلى ما بين 7 درجات مئوية تحت الصفر و2 درجة مئوية، وهو أقل بنحو 3 إلى 10 درجات مئوية عن المتوسط السنوي.

ويتوقع أيضا تساقط الثلوج في الساحل الغربي لإقليم جنوب تشونج تشيونج وإقليم جولا وستشهد جزيرة جيجو السياحية الجنوبية ثلوجا أو أمطارا خلال اليوم.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج على المناطق الداخلية من إقليم جنوب تشونج تشيونج والأجزاء الوسطى والجنوبية من إقليم شمال تشونج تشيونج من الليل حتى الصباح.

كما يتوقع أن تشهد المناطق الجبلية في جزيرة جيجو ما بين 10 و30 سم من الثلوج من اليوم وحتى السادس من فبراير.

كما يتوقع سقوط ما يتراوح بين 5 و15 سنتيمترا من الثلوج في الأجزاء الجنوبية والغربية من إقليم جنوب جولا وجوانججو خلال نفس الفترة.