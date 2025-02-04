 السيدة الأولى في تركيا تلتقي نظيرتها السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيدة الأولى في تركيا تلتقي نظيرتها السورية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 10:16 م

أعلنت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، أنها التقت نظيرتها السورية لطيفة الشرع، في أول ظهور رسمي لها، اليوم الثلاثاء، وبحثت معها الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم النساء والأطفال.

وقالت عقيلة الرئيس التركي عبر منصة "إكس": "سعدت كثيراً باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي، زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية، التي تقوم اليوم بزيارة رسمية لبلادنا".

وأضافت: "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم، وناقشنا على وجه الخصوص، الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".

وأكدت عقيلة الرئيس التركي، أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري اليوم، كما فعلت في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابعت: "أعتقد أن المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تتخذ على هذا الطريق أملاً دائماً لشعوب المنطقة".

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