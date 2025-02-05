نقابة المهندسين في الإسكندرية تناقش متطلبات التوظيف في الشركات العالمية

نظّمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "متطلبات التوظيف في الشركات العالمية داخل وخارج مصر"، وذلك في إطار الحرص على دعم وتأهيل المهندسين لسوق العمل.

ووفقا لبيان صحفي، فقد استهدفت الندوة تزويد المهندسين وحديثي التخرج بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة، وذلك بحضور المهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد، أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وشدد الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، على أن الندوة تأتي ضمن جهود النقابة المستمرة لدعم المهندسين وتطوير قدراتهم، مؤكدًا على أهمية تنمية المهارات الشخصية والتقنية لضمان فرص توظيف أفضل داخل مصر وخارجها.

وأوضح المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، أن النقابة تسعى لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، عبر تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة حيث قامت النقابة خلال العام السابق بتنظيم أكثر من 190 دورة متنوعة على مدار العام.

وأكد المهندس باسل ياسر، رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي، أن اللجنة لتقديم برامج لتأهيل المهندسين حديثي التخرج والتي تعزز من فرص الخريجين في الحصول على وظائف متميزة كما تقوم بتوفير دورات مدعمة ومجانية من خلال مبادرة التدريب والشباب خلال الصيف، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 1500 منحة تدريبية مجانية خلال ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث.

وقدم الندوة، خبير العلاقات والاتصال وتنمية الأعمال المجتمعية، علاء حسب الله، والذي تحدث عن: "كيفية الاستعداد لسوق العمل في ظل التغيرات السريعة، والمهارات المطلوبة من قبل الشركات عند التوظيف، إضافةً إلى أهمية إعداد سيرة ذاتية احترافية والتدرب على أسئلة المقابلات الشخصية لتجنب الأخطاء الشائعة".

وناقش "حسب الله" أهمية فهم ثقافة التوظيف للتأقلم مع بيئات العمل المختلفة، واستكشاف وظائف المستقبل لاكتساب مهارات تمنح ميزة تنافسية، مع التأكيد على أن الشهادة الأكاديمية وحدها لم تعد كافية، بل أصبح التعلم المستمر والتدريب العملي عنصرين أساسيين للنجاح في سوق العمل.