منظمة الصحة العالمية: 14 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، إن ما بين 12 ألف شخص إلى 14 ألفاً ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي من قطاع غزة.

وأضاف جيبريسوس، عبر منصة "إكس"، أن منظمة الصحة العالمية ساعدت على إجلاء 104 مرضى من غزة غالبيتهم من الأطفال عبر معبر رفح لتلقي الرعاية في مصر، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع جيبريسوس: "نواصل حث الجهات المانحة على زيادة الموافقات عبر جميع الطرق الممكنة.. حتى يمكن إنقاذ حياة الآلاف من المرضى في الوقت المناسب".

وأعيد فتح معبر رفح، الأسبوع الماضي، بعد أشهر من إغلاقه بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الشهر الماضي.