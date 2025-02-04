نجم إنجلترا السابق: سيكون من الغباء عدم التجديد لصلاح مع ليفربول

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تحدث تروي ديني، نجم إنجلترا السابق ونادي واتفورد، عن محمد صلاح وعدم تجديد ليفربول، لعقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال تروي ديني في تصريحات نقلها موقع «ليفربول إيكو»: "محمد صلاح كان سبب فوز ليفربول بالمباراة الماضية أمام بورنموث، ركلة جزاء وهدف مذهل"

وأضاف: "الهدف الثاني، كنت أعلم أنه سيسدد بقدمه اليسرى ولم يكن بالوسع إيقافه، لقد كان هدفًا رائعًا".

واختتم تصريحاته قائلا: "كانت تلك واحدة من تلك اللحظات التي تدرك فيها أنه من الغباء أن تجري محادثة حول إمكانية رحيله عن النادي. لقد كان ممتازًا".