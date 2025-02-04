نجم إنجلترا السابق: سيكون من الغباء عدم التجديد لصلاح مع ليفربول

تحدث تروي ديني، نجم إنجلترا السابق ونادي واتفورد، عن محمد صلاح وعدم تجديد ليفربول، لعقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وقال تروي ديني في تصريحات نقلها موقع «ليفربول إيكو»: "محمد صلاح كان سبب فوز ليفربول بالمباراة الماضية أمام بورنموث، ركلة جزاء وهدف مذهل"
وأضاف: "الهدف الثاني، كنت أعلم أنه سيسدد بقدمه اليسرى ولم يكن بالوسع إيقافه، لقد كان هدفًا رائعًا".
واختتم تصريحاته قائلا: "كانت تلك واحدة من تلك اللحظات التي تدرك فيها أنه من الغباء أن تجري محادثة حول إمكانية رحيله عن النادي. لقد كان ممتازًا".