نجم الزمالك السابق : زيزو لن يستمر مع الفريق

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق ،عن رأيه في ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والصفقات التي يحتاجها الفارس الأبيض خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أتمنى استمرار أحمد سيد زيزو، لكن الملامح من الخارج تؤكد أن هناك صعوبة في استمراره بس عدم تقارب وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف جمال حمزة: الأرقام من الزمالك بعيدة عن طلبات زيزو، وزيزو قيمته الفنية تستحق أكثر من ذلك، لكن منحه رقما كبيرا سيفتح الباب أمام اللاعبين الآخرين للمطالبة برواتب كبيرة.

وعن الصفقات التي يحتاجها الأبيض، قال حمزة: الزمالك يحتاج مدافع رغم تعاقده مع أحمد حسام، بسبب إصابة حمزة المثلوثي، بالإضافة إلى حاجته إلى جناحين على الأطراف، بالإضافة إلى ضم محمد شريف إن كان متاحا.