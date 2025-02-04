جمال حمزة: أتمنى انضمام محمد شريف إلى الزمالك

كشف جمال حمزة نجم الكرة المصرية السابق، عن موقفه من مفاوضات نادي الزمالك مع محمد شريف مهاجم الخليجي السعودي، ولاعب النادي الأهلي السابق.

وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: محمد شريف لاعب جيد وحال ضمه سيكون صفقة مميزة ومناسبة لأنه ليس غريبا على الدوري المصري.

وعن رأيه في أفضلية محمد شريف على مهاجمي الزمالك قال حمزة: اللاعبون أصبحوا مبهمين، ومن الممكن أن يكون اللاعب جيدا ولا يظهر بشكل جيد مع الأهلي وكذلك الأمر مع الزمالك، وهذا ما شاهدناه مع حسام حسن مهاجم سموحة حين انتقل إلى الأهلي.

واختتم جمال حمزة: بن شرقي كان حرا والزمالك لم يتفاوض معه وجلب ميشالاك واللاعب لم يُتأقلم مع النادي، حتى أن التعاقد مع بن شرقي كان أحد وعود المجلس قبل الانتخابات.