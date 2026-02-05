نتنياهو يجتمع الخميس مع قادة المنظومة الأمنية لبحث الملف الإيراني

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد، الخميس، اجتماعا أمنيا مع قادة المؤسسة الدفاعية بشأن إيران.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن "نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مهما لبحث الملف النووي" الإيراني، وذلك قبل يوم من اجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران في العاصمة العمانية مسقط.

وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة تريد إجراء مباحثات شاملة مع إيران تتمحور حول مجموعة من الملفات والقضايا، من بينها النشاط الإقليمي لإيران وصواريخها الباليستية، إلا أن طهران تصرّ على بحث الملف النووي الإيراني فقط.

وأشارت إلى أن اجتماع نتنياهو مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الثلاثاء، تركز على توجيه رسالة إسرائيلية واضحة مفادها أنه "يمكن الضغط على إيران أكثر من ذي قبل نظرا لحساسية الوضع الذي يمر به النظام الإيراني في الوقت الراهن".

ولفتت الهيئة، إلى أن "الرسالة الإسرائيلية الموجهة إلى ويتكوف خلال زيارته كانت مفادها أنه لا يمكن الوثوق بالإيرانيين".

ومساء الأربعاء، أكّد وزير الخارجية عباس عراقجي، في تدوينة عبر منصة إكس، أن المباحثات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد في مسقط صباح الجمعة.