طهران: لم يتم بعد تحديد مكان المفاوضات المقررة مع أمريكا

أعلنت طهران اليوم الأربعاء، أنه لم يتم بعد تحديد مكان المفاوضات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية عباس عراقجي مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

وبينما تم طرح إسطنبول في بادئ الأمر في وسائل الإعلام الأمريكية كموقع محتمل للمحادثات، أفاد موقع إكسيوس الإخباري لاحقا أن سلطنة عمان- التي استضافت مفاوضات بين البلدين العام الماضي- قد برزت كمكان محتمل.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي قوله إن تركيا وسلطنة عمان بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى "أعلنت استعدادها" لاستضافة الاجتماع.

وأضافت الوزارة أن عراقجي تحدث مع نظرائه في تركيا وسلطنة عمان وقطر والكويت في وقت لاحق أمس الثلاثاء. وتردد أنه شكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لجهوده لتقليص التوترات ودعمه للسلام والأمن في المنطقة.