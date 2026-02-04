العماني محمود الرحبي يفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

فاز ‏الكاتب العماني محمود الرحبي عن المجموعة القصصية «لا بار في شيكاغو»، بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، بالدورة الثامنة.

إدارة الجائزة يشرف عليها الكاتب والروائي طالب الرفاعي، وحملت اسم "الأديب فاضل خلف" (1927- 2023)؛ الذي كان أوَّل قاص كويتيّ قام بإصدار مجموعة قصصية عام 1955، حملت عنوان "أحلام الشباب".

ودرجت "جائزة الملتقى"، منذ دورتها الأولى، على إعلان لجنة التحكيم لكل دورة، مع البيان الأول للدورة، وقد ناقش المجلس الاستشاري للجائزة قائمة بالأسماء المترشّحة للجنة التحكيم هذه الدورة، وهي: محمد الشحّات (رئيساً)، وعضوية كلٍ من عبد الرحمن التمارة، وسميحة خريس، وعائشة الدرمكي، واستبرق أحمد. وبلغ عدد الدول المشاركة 28 دولة، ووصل مجمل عدد المشاركين إلى 231 مشاركاً، من بينهم 74 سيدة و157 رجلاً.

​وكان وصل إلى القائمة القصيرة 5 أعمال تميزت بتنوع تجاربها، وهي:

​«جبل الجليد» للقاصة أماني سليمان داوود (الأردن).

​«عازف التشيلو» للقاصة شيرين فتحي الصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع (مصر).

​«قلب منقط» للقاصة ندى الشهراني (قطر).

​«حين يمشي الجبل» للقاص هيثم حسين (سوريا/ بريطانيا)