الحكومة اليمنية تندد بجرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ إعدامات بحق المدنيين، وتصفية الجرحى وتنفيذ اعتقالات طالت الأطباء والموظفين، ومداهمة المنازل في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال مدير عام مكتب وزارة الإعلام اليمنية بمحافظة الجوف، يحيى قمع، في تغريدات له على (تويتر) أوردتها قناة (العربية) الإخبارية، إن ميليشيات الحوثي تقوم بإعدامات ميدانية للمواطنين بمدينة الحزم.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية أعدمت اثنين من الأطباء بمكتب الصحة بالحزم، كما قتلت فلاحا وأصابت آخر من أبناء محافظة صعدة، في نقطة الجر بمدينة الحزم، موضحا أن الحوثيين أعدموا أيضا ثلاثة مواطنين بمدينة الحزم، من أبناء قبيلة المهاشمة مساء أمس الأول الاثنين.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تقارير ميدانية من الحزم في الجوف تؤكد ارتكاب الميليشيا الحوثية جرائم إعدام ميداني وتصفية للجرحى في مستشفى الحزم واختطافات واعتقالات للكادر الطبي وأكاديميين وموظفين في المكاتب التنفيذية، لافتا إلى مداهمة الميليشيات لعشرات المنازل وترويع الأطفال والنساء، واقتحام ونهب للمحال التجارية.

وأشار الإرياني - في تغريدات على صفحته بموقع (تويتر) - إلى أن التقارير أكدت نزوح أكثر من 25 ألفا من المدنيين شيوخ ونساء وأطفال في أكبر موجة نزوح في المدينة منذ 2014، مرجعا ذلك إلى عمليات الانتقام والتنكيل التي مارستها الميليشيا الحوثية دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني، وتحصن الميليشيا بمن تبقى من المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة.