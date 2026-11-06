كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود خلافات بين الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وعدد من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وقال طارق السيد، خلال تصريحات عبر قناة Modern MTI TV، إن هناك مشكلات بين عموتة وكل من إمام عاشور وزيزو وعلي محمود.

وأضاف أن أحمد سيد زيزو لم يتمكن حتى الآن من إيجاد نفسه داخل النادي الأهلي، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى وجود أزمة بين النادي الأهلي وإمام عاشور، مؤكدًا أن موقف اللاعب من الإصابة لا يزال غير واضح، في ظل التساؤلات بشأن مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأزمات تعكس وجود مشكلات داخل الفريق تحتاج إلى حلول خلال المرحلة المقبلة.