الصحة العالمية تحذر الفلبين من تجاهل قائمة أولويات التلقيح ضد كورونا

حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الفلبين من تجاهل قائمة أولوياتها في إعطاء اللقاح المضاد لمرض كوفيد -19 ، قائلا إن البلاد قد تفقد الإمدادات من تحالف اللقاحات العالمي.

وقال رابيندرا أبياسينجي ، ممثل منظمة الصحة العالمية في الفلبين إن اللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً ، مثل العاملين في مجال الصحة ، وكبار السن ، والأشخاص المصابين بأمراض .

وكوفاكس ، هى مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية وتسعى إلى ضمان الوصول العادل للقاحات، خاصة للدول الفقيرة.

في وقت لاحق اليوم الخميس ، تلقت الفلبين أكثر من 480 ألف جرعة

من لقاح استرازينيكا بموجب مبادرة كوفاكس التي تعتزم منح 6ر5مليون جرعة من لقاح فايزر /بيونتيك واسترازينيكا في الربع الأول من العام الجاري.