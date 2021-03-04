شركتا «آير كايرو» و«صن إكسبريس» توقعان اتفاقًا للتعاون

وقعت شركة إير كايرو اتفاقاً للتعاون البيعي والتسويقي مع شركة صن اكسبريس، إحدى أهم الناقلات الجوية في نقل حركة السياحة إلى مناطق الجذب السياحي المصرية.

وذكرت وزارة الطيران، في بيان اليوم الأربعاء، أنه بموجب هذا الاتفاق تسير إير كايرو 30 رحلة أسبوعياً منتظمة بين الغردقة و14 مطار في ألمانيا وسويسرا والنمسا بما يسهم في عودة الحركة السياحية إلى الغردقة درة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يمتد الاتفاق ليشمل دول أخرى في القارة الأوروبية، وذلك مع تطوير نموذج التعاون الوليد، خاصة وأن شركة إير كايرو قد بدأت بالفعل في تحديث أسطولها وزيادته بإحلال الطائرات القديمة بـ 5 طائرات ( A320 NEO ) جديدة بسعة 180 مقعد في درجة واحدة.

من جانبه، أكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة إير كايرو، أن التعاون بين الناقلات الجوية هو السبيل الأسرع لعودة الحركة السياحية إلى معدلات ما قبل كورونا خاصة إذا كان التعاون بين كيانات متخصصة مثل إير كايرو وصن اكسبريس.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو التوسع في الشراكات الاقتصادية لزيادة عدد الوجهات والنقاط الخارجية بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والجوية ودفع عجلة التنمية.