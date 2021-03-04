قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تستهدف تصدير «الهيدروجين الأخضر» إلى أوروبا في المقام الأول، باعتبارها مهتمة بالحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة.



وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن مصر وإفريقيا بصفة عامة لديها وفرة كبيرة من الطاقات المتجددة، متابعًا: «نسير بخطط واضحة وطويلة الأمد».



ولفت إلى وضع استراتيجية لما يسمى «مزيج الطاقة» حتى 2035، كي تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42%، ذاكرًا أنه يتم تحديث هذه الاستراتيجية حاليًا لإدخال «الهيدروجين الأخضر» فيها.



وأشار إلى أهمية تشجيع المستثمرين وجهات التمويل العالمية للاستثمار في الطاقات المتجددة بمصر، نظرًا لوجود طاقات متجددة تستطيع إنتاج أكثر من 90 ألف ميجا وات، يمكن الاستفادة منها من خلال تصديرها إلى أوروبا أو الاستفادة منها محليًا كمصدر نظيف للطاقة.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوات البحرية من جانب، وشركة "ديمي" البلجيكية من جانب آخر؛ للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، ومن الجانب البلجيكي، فرانسوا دي إلزيوس سفير بلجيكا لدى القاهرة.