دبي تحصن 10 الآف موظف فندقي ضد فيروس كورونا

أنهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي بالتعاون مع وزارة الصحة الإماراتية، برنامجاً لتطعيم موظفي 20 فندقاً في جزيرة النخلة بدبي، بما يتماشى مع الجهود الرامية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، و"ترسيخ مكانة دبي بين أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم".

وقالت الدائرة في بيان اليوم الخميس، إن أكثر من 10 آلاف موظف فندقي تلقوا الجرعتين، الأولى والثانية، من اللقاح في أماكن عملهم، في خطوة تهدف إلى تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالكامل.

ويأتي برنامج التطعيم لموظفي الفندق ضمن سلسلة من الإجراءات المتعددة التي تتخذها «دبي للسياحة» لتعزيز اجراءات الصحة والسلامة التي يطبقها القطاع السياحي في الإمارة، والتي ترسخ من مكانة دبي والتزامها بأقصى درجات الوقاية للمقيمين والزوار.