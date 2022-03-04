رئيسا أركان روسيا وفرنسا يبحثان هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية تييري بوركار، بحثا فيها تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال بيانٌ للجيش الروسي، إنه جرت خلال المكالمة، مناقشة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.