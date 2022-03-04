زيلينسكي: القوات الروسية تقصف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية في أوكرانيا تستهدف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب البلاد.

وأضاف زيلينسكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مقطع فيديو نشر على قناته بتيليجرام: "في الوقت الراهن، تقصف الدبابات الروسية وحدات المفاعل".

وقال زيلينسكي إن "اكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تحترق .. هناك دبابات مجهزة بكاميرات التصوير الحراري. وهذا يعني أنهم يعرفون أين يطلقون النار، وقد استعدوا لذلك".

ولم يتسن التحقق من تصريحات زيلينسكي بشكل مستقل.

وقال زيلينسكي: "على أوروبا أن تستيقظ الآن"، مشيرا إلى كارثة تشيرنوبيل كمثال على هذا الخطر.

تصريحات زيلينسكي تأتي في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم محطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم الجمعة إن مستويات الإشعاع طبيعية حاليا بينما لا تزال الحرائق مشتعلة في المنشأة.

وقال المتحدث أندري توز إنه لم تلحق أضرار جسيمة بالمحطة.

وذكر مسؤولو أوكرانيون في وقت سابق اليوم الجمعة أن رجال الإطفاء يواجهون بالبنادق وأنه لا يمكنهم الوصول إلى المحطة النووية.

وتعتبر محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا وفقا لموقع المحطة على الإنترنت، وتوفر خمس إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في أوكرانيا.