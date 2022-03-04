قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التصرفات الروسية التي وصفها بـ"غير المسؤولة" حول منشأة زابوروجيا (النووية) كادت أن تتسبب في كارثة ويجب أن تتوقف.



وأضاف في مؤتمر صحفي، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التحالف في مواجهة روسيا، مشيرًا إلى أنّ مستوى التنسيق والتعاون الحالي بين أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي غير مسبوق.



وحذّر من أنّ أوكرانيا تتعرض للتدمير وأن روسيا تجازف بكارثة نووية، لافتًا إلى أنّ أكثر من مليون لاجئ هربوا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.



ولفت إلى أنّ بلاده أطلقت أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا، وتابع: "الهجوم الروسي لم يضعفنا بل جعلنا أقوى".



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.