 مسؤول أوكراني: الغذاء والدواء ينفدان في خيرسون.. ولن نصمد أكثر من 4 أيام - بوابة الشروق
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مسؤول أوكراني: الغذاء والدواء ينفدان في خيرسون.. ولن نصمد أكثر من 4 أيام

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 6:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 6:55 ص

قال مسؤول بمدينة خيرسون الأوكرانية (التي سيطرت عليها القوات الروسية)، إنّ الغذاء والدواء ينفدان في المدينة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المسؤول قوله - دون تسميته - إنه لا يمكن الصمود بهذا الشكل أكثر من أربعة أيام.

وتابع: "سنواجه كارثة إذا لم يتم فتح ممر للسماح بإجلاء المدنيين وتوصيل الطعام والأدوية".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

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