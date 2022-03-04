محافظ جنوب سيناء : رأس النقب في قلب جنوب سيناء وواجبنا نلبي مطالب أهلها

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن "رأس النقب في قلب جنوب سيناء، وواجبنا نلبي مطالب أهلها"، مؤكدًا أنه جرى خاصة ترسيم الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، وأصبحت القرية ضمن الحدود الإدارية والجغرافية لجنوب سيناء، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية.

وأوضح المحافظ أن القرار تضمن ضم قرية رأس النقب، ومطار طابا إلى محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، و أهالي قرية النقب للاستماع لمطالبهم.

وجاءت مطالب أهالي القرية، دخول القرية ضمن مبادرة تكافل وكرامة، و تغيير محل الإقامة وتحويلها من شمال سيناء إلى جنوب سيناء، وحفر بئر مياه، وتجهيز الوحدة الصحية لتشغيلها، وتوفير سيارة إسعاف، و وتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء مكتب بريد، وإنشاء إسكان بدوي.

وعلى الفور تواصل محافظ جنوب سيناء، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي بدورها وعدت بتطبيق مبادرة تكافل وكرامة بالقرية، كما وجه المحافظ بإنشاء مكتب بريد، وتطوير شبكة الكهرباء، وتشغيل الوحدة الصحية، وسيارة إسعاف بالقرية، ووعد بدراسة إنشاء 100منزل بدوي.

كما أهدى المحافظ مواطني القرية 2 طن من المواد الغذائية "أرز، مكرونة، سكر، زيت، سمن، بقوليات"، و500 بطانية، و500 كيلو لحوم، إضافة إلى توزيع ملابس وأدوات رياضية على أطفال القرية، بواقع 50 تي شيرت، و 20 حذاء رياضي، كرة قدم، و كرة طائرة، وشبكة كرة قدم، ووعد المحافظ بإنشاء ملعب خماسي بالقرية لممارسة أبناء القرية للرياضة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعلى الشحات رئيس مدينة طابا، ومحمد شعير رئيس مدينة نويبع، والنائبة فضية سالم، عضو مجلس النواب، والشيخ سلامة مسمح من مشايخ وعواقل مدينة طابا، وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.