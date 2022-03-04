وزيرة خارجية بريطانيا: قلقون من الهجوم الروسي على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أعلنت ‏بريطانيا، صباح اليوم الجمعة، أنها ستدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بشأن محطة «زابوريجيا» النووية، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وقالت ‏وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، إن بريطانيا قلقة من الهجوم على محطة «زابوريجيا» النووية، مضيفة: «ندعم الأمن الأوروبي ونساعد أوكرانيا للدفاع عن نفسها».

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.