رئيس بلدية أوكرانية: رتل عسكري روسي يتجه صوب محطة زابوريجيا النووية

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قالت رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، إنّ رتلًا من القوات الروسية يتجه صوب محطة زابوريجيا النووية.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنّ المعارك (مع القوات الروسية) مستمرة في مدينة هوستوميل في محيط العاصمة كييف.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها إن القوات الأوكرانية تمكّنت من تدمير ٢٠ عربة روسية مصفحة خلال معارك الخميس.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.