ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري على مسجد في باكستان إلى 50

ارتفعت حصيلة القتلى، بعد الهجوم الانتحاري، داخل مسجد، بشمال غرب باكستان إلى حوالي 50 شخصا، طبقا لما ذكرته الشرطة وعمال إنقاذ، وأعربوا عن مخاوفهم من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

وانتشل عمال الإنقاذ جميع الجثث والمصابين من أنقاض المسجد، الذي ربما تضرر بشكل جزئي، بعد أن فجر انتحاريان نفسيهما، خلال صلاة الجمعة، طبقا لما ذكره مسؤول الإنقاذ، بلال فايزي.

وأصيب أكثر من 80 آخرين، في أكثر الهجمات دموية، منذ أشهر، بمدينة يبشاور، طبقا لما ذكره مسؤول الشرطة ، واجد خان.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان المجاورة، تزايدت الهجمات في المنطقة الحدودية في الآونة الأخيرة.

ويتبنى تنظيم داعش وحركة طالبان الباكستانية على وجه الخصوص الهجمات. ولطالما اعتُبرت مقاطعة خيبر بختونخوا الحدودية منطقة مضطربة في باكستان، لكنها ظلت هادئة لفترة طويلة بعد هجوم عسكري ضد جماعات متشددة إسلاموية عام 2014.

وفي خريف 2020، قُتل العديد من الأشخاص وأصيب أكثر من 100 في هجوم مماثل على مدرسة لتحفيظ القرآن في بيشاور. وفي ذلك الوقت، تم الاشتباه في أن تنظيم داعش وراء الهجوم.

وتعيد الهجمات لأذهان سكان بيشاور الهجوم الوحشي الذي شنته حركة طالبان الباكستانية، والذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال، في مدرسة في بيشاور عام 2014.