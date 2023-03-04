المنوفية: مشروعك وفر 40 فرصة عمل بتمويل يقارب الـ7 ملايين جنيه في فبراير

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر فبراير الماضي، 40 فرصة عمل بنطاق المحافظة، من خلال تنفيذ 21 مشروعا بتمويل أكثر من 6 ملايين و836 ألف جنيه، مشيرا إلى الاستمرار في توفير التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك".

ووجه محافظ المنوفية، القائمين على البرنامج، بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة؛ للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها؛ بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.