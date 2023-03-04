يستضيف فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، نظيره القطن الكاميروني مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ستاد السلام المواجهة المرتقبة بين الأهلي والقطن الكاميروني، والتي ستنطلق في السادسة مساءًا، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

يرغب المدرب السويسري كولر، إلى استعادة نغمة الانتصارات مع الفريق الأحمر في البطولة الإفريقية، وذلك بعد تعثر الأهلي في المباراتين الماضيتين أمام الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.

كما يريد لاعبو الأهلي مصالحة جماهيرهم من خلال الفوز على القطن في مواجهة اليوم، وبخاصة، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة سواء على المستوى الإفريقي أو في مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يطمح فريق القطن الكاميروني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي مساء اليوم، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم، بعد تعرضه للهزيمة في المباراتين الماضيتين أمام الهلال وصن داونز.

وقبل انطلاق مباراة اليوم، يتواجد الأهلي في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، فيما يقبع فريق القطن بالمركز الأخير دون نقاط.