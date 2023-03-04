رئيس الكونغو الديمقراطية لماكرون: العنف في شرق البلاد قد يؤخر الانتخابات

قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العنف في الجزء الشرقي من البلاد الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص قد يؤخر الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر.



وبدأ تسجيل الناخبين في بقية أنحاء البلاد، وحث تشيسيكيدي، خلال اجتماع اليوم السبت في كينشاسا، ماكرون والاتحاد الأوروبي على دعم خطة سلام وعملية للنازحين للعودة إلى ديارهم والتسجيل للتصويت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وقال تشيسيكيدي للصحفيين: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نخاطر بتأخير كبير قد يؤثر على الموعد المخطط" للتصويت.



وأدى تصاعد العنف في شرق الكونغو إلى نزوح أعداد من الكونغوليين أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الصراع الممتد منذ 30 عاما في المنطقة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. وتنشط أكثر من 100 جماعة مسلحة في الشرق الغني بالمعادن على الحدود مع أوغندا ورواندا وبوروندي.



ويتهم تشيسيكيدي ومجموعة من خبراء الأمم المتحدة رواندا بدعم إحدى الجماعات المسلحة، وهي حركة "إم 23" التي تقول إنها تحمي الكونغوليين من أصل رواندي. وقد أجبر الهجوم المستمر الذي تشنه الجماعة مئات الآلاف على الفرار.



وتنفي رواندا دعمها للمتمردين والتزمت بخطة سلام إقليمية يشرف عليها الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والرئيس الأنجولي جواو لورينكو.



وقال ماكرون: "أولئك الذين يشكلون عقبات أمام هذه الخطة يعرفون ما يتعرضون له، بما في ذلك العقوبات".