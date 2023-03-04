زعيم المعارضة التركية عن الانقسام قبل الانتخابات الرئاسية: لن ننجر للتوتر

رد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، السبت، على الانقسام الذي برز أمس في صفوف المعارضة التركية، مؤكدا أنه لن ينجر للتوتر وسيعمل على الوحدة لا التفرقة.

وفي كلمة مسجلة، قال كليتشدار أوغلو إن المعارضة بدأت تنتصر بتوحيد كل ألوان وأطياف تركيا على الطاولة.

وأضاف: "الهدف لم يكن إزالة أو تغيير الحكم الاستبدادي بل أيضا بناء تركيا جديدة وجميلة.. لا يمكننا تغيير تركيا، بتجاهل واحتقار بعض الناس".

ولفت زعيم المعارضة التركية إلى أنه لا يمكن النجاح بمبدأ "يجب أن يرحل أردوغان، ليأتي أردوغان آخر"، متابعا: "نحن لا نسعى لحكم البلاد بعمليات سياسية، لأننا جميعا نتحمل مسؤولية تاريخية، وسنعمل وفقا لذلك".

وشدد كليتشدار أوغلو على أن طاولة المعارضة يجب أن تتسع وستتم دعوة جميع مواطني تركيا إليها، مؤكدا استمراره في العمل على الوحدة وعدم التفرقة.

وقال في إشارة إلى ميرال آكشينير رئيسة حزب الخير القومي، التي أعلنت انسحابها من اجتماعات الطاولة السداسية: "سيغادر الذين يغادرون، لكن آمل في أن نهدأ ونتعامل بحكمة، وأن ندرك مرة أخرى لماذا اجتمعنا على هذه الطاولة".

وأضاف: "لن نكون جزءا من أي توتر يريده البعض، سوف نهزم أردوغان وآلة دعايته بكل الطرق".

وكان رئيسا بلديتي أنقرة منصور يافاش، وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، أكدا في تغريدات متزامنة عل تويتر، دعمهما لكيليتشدار أوغلو في ترشحه للرئاسة، ما يعني رفضا ضمنيا من طرفهما لدعوة آكشينير، ليكون أحدهما مرشح حزب الخير لانتخابات الرئاسة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكّد في وقت سابق، أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها يوم 14 مايو المقبل.

وصرح أردوغان في كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم: "في 14 مايو، سيقول الشعب كلمته ويرد على المعارضة التي تستغل كارثة الزلزال".

وأضاف: "حدث بعض التأخر في التعامل مع الزلزال، لكن تم تدارك النقص، وستتم عملية إعادة الإعمار في أقصر وقت ممكن".