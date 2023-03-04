البرلمان الأوكراني والأوروبي يبحثان مسار كييف نحو عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، اليوم السبت، عن خالص تقديره لدعم البرلمان الأوروبي "القوي" لمسار كييف نحو عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وأدلى ستيفانتشوك بهذا التصريح، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، بعد اجتماعه مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وقال ستيفانتشوك: "كنت سعيدًا بلقاء رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا. لقد شكرتها على جهودها الشخصية وقيادتها في دعم أوكرانيا ولكل قرار تم اعتماده لدعم أوكرانيا والتي بلغ مجموعها بالفعل 17".

وأضاف: لقد ناقشنا كذلك مسار أوكرانيا نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إشادة الشركاء الأوروبيون بجهود أوكرانيا للامتثال لتوصيات المفوضية الأوروبية، في القمة الرابعة والعشرين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا: "والآن من المهم بالنسبة لأوكرانيا تكييف التشريعات الوطنية مع القوانين الأوروبية".

وذكر رئيس البرلمان الأوكراني، أنه ناقش أيضا خلال الاجتماع العقوبات المفروضة على روسيا، مشددا على ضرورة "وقف كل احتمالات الالتفاف على هذه العقوبات".

كما عبر عن خالص شكره وتقديره لما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم ومساعدات مالية كلية لأوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك، ناقش المسؤولان مقترحات الصين بشأن ما يسمى بـ"معاهدة السلام".

وفي هذا الصدد، قال رئيس البرلمان الأوكراني :"لقد أكدت أن لدينا صيغة سلام اقترحها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ونحث العالم على دعم هذه المبادرة".

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قد وصلت إلى أوكرانيا، الليلة الماضية. وكتبت ميتسولا، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "من الجيد أن أعود إلى أوكرانيا، مع هؤلاء الأشخاص الشجعان الذين ألهموا العالم.. مع هؤلاء الأبطال الذين يرفضون الاستسلام.. مع أولئك الذين ضحوا بكل شيء من أجل قيمنا.. مع الأوروبيين الذين يقع موطنهم في الاتحاد الأوروبي".

وتعد رئيسة البرلمان الأوروبي، أول سياسية أوروبية تزور أوكرانيا وتتحدث إلى نواب البرلمان الأوكراني في شهر أبريل من العام الماضي، عندما كان الوضع حول كييف متوترا للغاية.