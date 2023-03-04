السعودية: تعامد القمر على الكعبة المشرفة مساء اليوم

تشهد سماء مكة المكرمة في السعودية ، اليوم السبت، تعامد "تسامت" القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة وهو التعامد الأول والوحيد خلال عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، قوله إن القمر سيبلغ ميله عرض مكة المكرمة ومتوسط خط زولها عند الساعة 10.43 مساءً بتوقيت أم القرى؛ وسيكون على ارتفاع 5ر89 درجة فوق الأفق وقرصه مضاء بنسبة 93% بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة 405.368 8 كيلومتر.

وأضاف أنه في ذلك الوقت سيكون المريخ هو الكوكب المرئي في السماء باتجاه الأفق الغربي إلى جانب العديد من النجوم الساطعة، مبينا أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

وذكر أبو زاهره، أن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في منطقة الخليج العربي والدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد، فإن الاتجاه يشير إلى مكة المكرمة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.