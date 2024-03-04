اليمن يدشن التشغيل الجزئي لمحطة طاقة شمسية مقدمة من الإمارات

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، بدء التشغيل الجزئي لمحطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية مقدمة من الإمارات العربية المتحدة.

وقال محافظ عدن وزير الدولة أحمد حامد لملس، في بيان، إنه "دشن الدخول التدريجي لمحطة الطاقة الشمسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظومة الكهربائية في عدن، كأول مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن".

وأوضح أن "سعة الطاقة في التشغيل التجريبي الذي بدأ اليوم تترواح بين 20 إلى 30% من إجمالي الطاقة الكاملة للمحطة البالغة 120 ميجاوات".

ولفت إلى أن "المحطة ستعمل على تقليل كُلفة توليد الكهرباء والاحتياج للوقود في ساعات النهار، كما من شأنها أن تسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية".

وقال لملس إن "الدعم الإماراتي لبلادنا ليس بجديد أو غريب، وما نراه اليوم ونلمسه هو امتداد لدعم الشيخ زايد طيب الله ثراه، وأولاده الذين يجسدون ويؤكدون أنهم خير خلف لخير سلف".

وأضاف لملس أن "دولة الإمارات بادرت وقدمت الدعم، والعاصمة عدن وأهلها يستحقون ذلك، وأملنا كبير في أن يتوسع المشروع في المستقبل ليجعل عدن من المدن التي تعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة".

وتعد هذه المحطة، أكبر محطة طاقة شمسية تعمل في اليمن التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

وتعاني العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من ضعف شديد في الخدمات، بما في ذلك التيار الكهربائي، ما أدى إلى احتجاجات شعبية بين حين وآخر، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية.