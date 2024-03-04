وزيرة ألمانية تحذر من النفوذ الروسي في غرب أفريقيا

حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس، قبل توجهها لإجراء محادثات سياسية في بوركينا فاسو وبنين، من أن الإرهاب الإسلاموي والطموحات الروسية يهددان منطقة الساحل في أفريقيا جنوب الصحراء.