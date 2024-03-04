تشييع جنازة الفنان جميل برسوم ظهر اليوم من كنيسة مارجرجس بدمنهور

تُشيّع جنازة الفنان الراحل جميل برسوم، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد معاناة مع المرض، ظهر اليوم من كنيسة مارجرجس بدمنهور.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الكاثوليكي المصري للسينما، عبر موقع "فيسبوك"، كلمة للأب بطرس دانيال، نعى فيها الفنان الراحل جميل برسوم قائلا: "الراحة الأبدية، اعطه يا رب بنورك الدائم، فلتضيء له، وليستريح فى سلام آمين، نقدم تعازينا القلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذى أمتعنا جميعًا بأعماله الفنية الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وكان الظهور الأخير لجميل برسوم من حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، حيث تم تكريمه ضمن باقة من رواد العمل الفني وتم منحه جائزة الأب يوسف مظلوم وقال الفنان الراحل جميل برسوم وقت تكريمه: "كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.. أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

وشارك جميل برسوم في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "أوان الورد" عام 2000 و"تحت الوصاية" في رمضان الماضي، كما شارك في أعمال سينمائية أبرزها "ولاد العم" و"الفيل الأزرق".