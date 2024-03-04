- ارتفاع حالات الاغتصاب في الهند إلى 86 حالة يوميا

- نشطاء حقوق المرأة ينتقدون التعامل مع ضحايا العنف الجنسي في الهند

احتل حادث اغتصاب جماعي مزعوم لسائحة تحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، العناوين الرئيسية للصحف في الهند.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" ووكالة "برس تراست أوف أنديا" الهندية نقلا عن الشرطة، أنه قبض حتى الآن على 3 جناة محتملين، ومن المتوقع أن يلي ذلك القبض على بقية الجناة.

وأفادت السلطات بأن الواقعة، حدثت يوم الجمعة الماضي في ولاية جهارخاند، عندما كانت المدونة البالغة من العمر 28 عاما وشريكها في الحياة والسفر البالغ من العمر 64 عاما يقضيان الليل في خيمة. ونقلت الشرطة الشريكين إلى أحد المستشفيات، حيث أكدت الفحوصات الطبية وقوع الاغتصاب.

وقال الثنائي في مقطع فيديو، حذف الآن على إنستجرام، إنهما تعرضا للضرب وأن 7 أشخاص قاموا باغتصاب المرأة، وهما كانا يجوبان العالم على متن دراجتيهما البخاريتين على مدى سنوات عدة، ويقومان بمشاركة تجربيتهما مع أكثر من 240 ألف متابع.

وطبقا للأرقام الرسمية، تغتصب ما متوسطه 86 امرأة وفتاة يوميا بالهند - أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان (1.4 مليار نسمة) - وعلاوة على ذلك هناك ضحايا آخريات لا يقمن بإبلاغ الشرطة.

ويلقي نشطاء حقوق المرأة باللوم على المجتمع الأبوي بالهند، ويتهمون الشرطة وجهاز القضاء بعدم التعامل مع ضحايا العنف الجنسي بالجدية الكافية، وهناك قضايا كثيرة تظل دون حل طيلة سنوات وحالات الإدانة تعد نادرة.