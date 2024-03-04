أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج، إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وفقا لما أوردته وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية.



وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أعلن أمس الأحد، وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف، وأن هناك 6 أطفال آخرين في العناية المركزية.



وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس، عملية طوفان الأقصى، داخل الأراضي المحتلة.



ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاومة الفلسطينية.