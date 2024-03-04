أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تمسكه برفض توريد صواريخ "تاوروس" الموجهة إلى أوكرانيا وذلك على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى هذا الموقف حتى من داخل الائتلاف الحاكم.

وخلال جلسة حوارية في مركز تعليم مهني في مدينة زيندلفينجن بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، قال شولتس اليوم الاثنين: "أنا المستشار ولهذا السبب فهذا الموقف هو المعتمد".

ووصف شولتس الخلاف الداخلي حول توريد هذه الصواريخ بأنه "نقاش غريب حول أنظمة أسلحة بعينها".

تجدر الإشارة إلى أن شولتس لم يعلق خلال الجلسة على المحادثة بين ضباط كبار في سلاح الجو الألماني حول احتمال استخدام هذه الصواريخ، وهي المحادثة التي تنصتت عليها روسيا؛ كما أن الجلسة لم يتخللها سؤال عن هذا الموضوع.

وأكد المستشار حجته التي كان قد عبر عنها لأول مرة الأسبوع الماضي في مؤتمر رئاسة التحرير في وكالة (د.ب.أ) واستكملها لاحقا في حوار مع مواطنين، وقال:"لا يمكن أن نورد نظام أسلحة ذا مدى واسع للغاية دون أن نفكر في كيفية السيطرة على هذا النظام السلاح. وإذا أردنا السيطرة ولم يكن هذا ممكنا إلا بمشاركة جنود ألمان، فإن هذا مستبعد تماما". وأضاف: "قلت هذا البيان بوضوح شديد. أنا المستشار ولهذا السبب فهذا الموقف هو المعتمد".

تجدر الإشارة إلى أن مدى صواريخ "تاوروس" يبلغ 500 كيلومتر ومن ثم فإن بإمكانها أن تصيب أهدافا في موسكو انطلاقا من الأراضي الأوكرانية.

وقوبل رفض شولتس توريد هذه الصواريخ إلى أوكرانيا بانتقادات حتى من داخل الائتلاف الحاكم إذ إن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر (وهما الحزبان الشريكان في الائتلاف مع حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي) ينتقدان موقف المستشار؛ كما يواجه هذا الموقف انتقادات أيضا من جانب التحالف المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا.