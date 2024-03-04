أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بإصابة مجندة خلال اقتحامه مخيم الأمعري للاجئين بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف في منشور عبر منصة «إكس» أن المجندة أصيبت في عمليات اقتحام في الضفة الغربية تم خلالها اعتقال 13 فلسطينيا، خلال ساعات الليلة الماضية وفجر الاثنين.

وأوضح أنه خلال عملية في مخيم الأمعري «حدثت اضطرابات عنيفة، ألقى خلالها المشتبه بهم الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار».

وتابع: «في إطار تبادل إطلاق النار بالمنطقة، أصيبت مجندة من شرطة حرس الحدود في ساقها، وتم نقلها بعد إصابتها بجروح طفيفة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات».

ووفقا لمؤسسات فلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحامه مخيم فتى فلسطينيا (16 عاما)، مما رفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 420، فيما أصاب أكثر من 4 آلاف و650 واعتقل ما يزيد عن 7350، وفقا لمعطيات مؤسسات فلسطينية.

ورصدت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عدد من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، بلغ حتى الاثنين 7400 معتقلا.