مبعوث الرئيس الأمريكي يكشف عن تواصل مباشر مع إيران

تحدث ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتصال مباشر مع إيران، وذلك وسط توتر شديد في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال تصريحاته مساء الخميس، في المؤتمر السنوي للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في ميامي بولاية فلوريدا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أواخر ديسمبر الماضي، بزعم قيام إيران بقمع احتجاجات مواطنيها على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال ويتكوف إن "ترامب وجّه تحذيرات إلى طهران وأمر بالتواصل المباشر مع المسؤولين الإيرانيين، وسط تقارير عن احتمالية وقوع عمليات إعدام جماعية".

وأضاف: "بتوجيهات منه (ترامب)، تواصلنا مع الإيرانيين أمس (الأربعاء)".

ولم يكشف ويتكوف ما إذا كان التواصل جرى هاتفيا أم من خلال لقاء، كما لم يذكر أسماء المسؤولين الإيرانيين الذين تم التواصل معهم، فيما لم يصدر تعقيب من طهران بهذا الخصوص حتى الساعة.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن لواشنطن وتل أبيب "دورا مباشرا" بتسليح عناصر داخل بلاده، وفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية.

وبشأن التدخل العسكري الأمريكي المحتمل ضد إيران، قال ويتكوف إنه يُفضل الدبلوماسية، مضيفا: "لا توجد مياه، ولا كهرباء، وكنا محبطين ويائسين، ولم نرد أن نظهر لهم ذلك".

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني انتقامي.

وكشفت تصريحات مسئولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ العام 1979.